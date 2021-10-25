С начала пандемии от COVID-19 вылечили почти 130 тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области продолжает расти количество выздоровевших от коронавируса. За сутки с 26 по 27 октября медики вылечили 560 человек. Это наибольшее число людей, поборовших COVID-19, с начала пандемии. Всего на Дону выздоровели 129 579 человек.Стационарное лечение получают 4 933 пациента. К инвазивным аппаратам ИВЛ подключены 45 человек. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать. Их снабжают кислородом с помощью специальных трубок. Чтобы люди не чувствовали дискомфорт или боль, их вводят в медикаментозную кому.Еще 381 человек получает кислород через мундштуки и маски. Как правило, у этих пациентов объем поражения легких составляет от 65% до 75%. Они могут самостоятельно дышать и передвигаться, но уровень кислорода в крови у них низкий.