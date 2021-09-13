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Еще 56 детей заболели коронавирусом в Ростовской области

Еще 56 детей заболели коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали 461 новый случай заражения COVID-19. По данным на 15 сентября, большинство заболевших (161 человек) - люди от 46 до 65 лет.

Молодежь от 18 до 45 лет впервые за долгое время заняла второе место по числу новых зараженных. В этой возрастной категории выявили 157 инфицированных. Еще 69 новых пациентов с коронавирусом - пенсионеры от 66 до 79 лет. Среди детей диагноз подтвердился у 56. Меньше всего заболевших - в числе пожилых жителей региона старше 80 лет (18 человек).

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 131 510 человек. По информации правительства региона, 6 397 из них скончались. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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