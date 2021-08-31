Коронавирусом заболели еще 475 человек в Ростовской области

В Ростовской области выявили еще 475 случаев инфицирования COVID-19. По данным на 2 сентября, 170 из них - молодежь от 18 до 45 лет. На втором месте по числу новых заболевших - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 138 человек. Все больше зараженных выявляют среди детей. За минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 76 несовершеннолетних.Также вирус подхватили пенсионеры от 66 до 79 лет (70 человек). Меньше всего инфицированных оказалось среди пожилых жителей региона старше 80 лет - 21 человек.Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 125 365 жителей Ростовской области. Из них 6 043 не смогли побороть опасную болезнь. По информации правительства региона, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.