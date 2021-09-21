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Еще 459 жителей Ростовской области побороли COVID-19

Еще 459 жителей Ростовской области побороли COVID-19
В Ростовской области выздоравливают все больше людей, болевших коронавирусом. В период с 22 по 23 сентября медики вылечили еще 459 человек. Общее число жителей региона, поборовших болезнь, составило 117 164 человека.

В стационарах находятся 3 827 пациентов с COVID-19. Еще 332 человека получают кислород с помощью масок и мундштуков. Оборудование помогает людям дышать.

Врачи оценивают состояние 34 пациентов как тяжелое. Они получают кислород через эндотрахеальные трубки. Как правило, людей в этом случае вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль и дискомфорт. При таком способе обеспечения кислородом аппарат ИВЛ полностью берет на себя функцию дыхания.

Число зараженных тоже не перестает расти. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 469 жителей Ростовской области. По информации правительства региона, всего вирус подхватили 135 235 человек.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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