В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 еще 479 человек

Ежедневно от коронавируса выздоравливают сотни жителей Ростовской области. За сутки с 6 по 7 сентября число поборовших COVID-19 пополнили 479 человек.В стационарах получают лечение 3 879 жителей региона. В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Их подключили к инвазивным аппаратам ИВЛ. Такие пациенты не могут самостоятельно дышать. Чтобы они не чувствовали боли или дискомфорта, их ввели в медикаментозную кому. Еще 323 получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков.Растет и количество зараженных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 475 человек, а общее число достигло 127 753. Из них 110 494 побороли опасный вирус.