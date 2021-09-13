В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 382 человека

В Ростовской области растет число жителей, переболевших коронавирусом. За сутки с 14 по 15 сентября инфекцию побороли 382 человека. Всего с начала пандемии медики вылечили 114 108 человек.В стационарах проходят лечение 3 514 пациентов. Еще 342 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 49 из них врачи оценивают как тяжелое. Такие пациенты получают кислород через эндотрахеальную трубку. Чтобы они не чувствовали дискомфорт или боль, людей вводят в медикаментозную кому.Не уменьшается и число инфицированных. За последние сутки диагноз подтвердился у 461 жителя Ростовской области. Всего с начала пандемии вирус подхватили 131 510 человек. Из них 6 397 не смогли побороть болезнь. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.