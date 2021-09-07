За сутки еще 500 жителей Ростовской области выздоровели от COVID-19

В Ростовской области увеличилось число людей, поборовших коронавирус. За сутки с 8 по 9 сентября медики вылечили 505 человек.В стационарах получают лечение 3 740 жителей региона. В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Их подключили к инвазивным аппаратам ИВЛ. Такие пациенты получают кислород через эндотрахеальную трубку. Ее помещают в трахею больному. В некоторых случаях приходится делать надрезы в трахее и помещать устройство в просвет. Пациентов, подключенных к инвазивным ИВЛ, вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль и дискомфорт.Еще 322 человека получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков. Как правило, это люди с объемом поражения легких от 35% до 65%. Они находятся в сознании и могут самостоятельно дышать и двигаться.От коронавируса привились уже 1,48 миллиона жителей Ростовской области. Из них за минувшие сутки вакцинировались 6 399 человек.