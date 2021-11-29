Еще 33 жителя Ростовской области скончались от последствий коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 33 человека. За сутки с 30 ноября по 1 декабря опасная инфекция забрала жизни 14 мужчин в возрасте от 49 до 85 лет. Также не стало 19 женщин. Самой молодой из них было 47 лет, а самой пожилой - 91 год. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Всего с начала пандемии не стало 8 762 человек, болевших коронавирусом.Не уменьшается и количество зараженных. За последние 24 часа инфекцию подхватили 650 жителей региона, среди которых 58 - несовершеннолетние. Общее число людей с подтвержденным диагнозом за период пандемии достигло 176 194. По состоянию на конец ноября в регионе выявили 846 мутаций коронавируса. Всего известно более 5 миллионов геномов коронавируса.