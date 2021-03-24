Еще 20 жителей Ростовской области скончались от коронавируса

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 20 пациентов. За сутки с 25 по 26 марта инфекция забрала жизни восьми женщин. Самой молодой из них было 33 года, а самой пожилой - 80 лет. Не смогли побороть вирус и 12 мужчин в возрасте от 51 года до 94 лет.Всего с начала пандемии не стало 3 484 жителей донского региона. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.Увеличилось и число зараженных коронавирусом. За прошедшие 24 часа инфекцию подхватили 242 человека. Общее количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 79 628. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.