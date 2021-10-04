Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 34 жителя Ростовской области скончались от коронавируса

Еще 34 жителя Ростовской области скончались от коронавируса
В Ростовской области растет число смертей от COVID-19. За сутки с 5 по 6 октября скончались 34 человека. Опасная инфекция забрала жизни 20 женщин. Самой молодой из них было 50 лет, а самой пожилой - 92 года. Также не стало 14 мужчин в возрасте от 46 до 89 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии скончался 6 991 человек.

Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 514 человек. Общее число заболевших достигло 141 647 человек. Большинство из них перенесли болезнь в легкой форме. Однако есть и те, кто с трудом поборол вирус. Как правило, особенно тяжело коронавирусом болеют люди пенсионного возраста.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.