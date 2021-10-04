Еще 34 жителя Ростовской области скончались от коронавируса

В Ростовской области растет число смертей от COVID-19. За сутки с 5 по 6 октября скончались 34 человека. Опасная инфекция забрала жизни 20 женщин. Самой молодой из них было 50 лет, а самой пожилой - 92 года. Также не стало 14 мужчин в возрасте от 46 до 89 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии скончался 6 991 человек.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 514 человек. Общее число заболевших достигло 141 647 человек. Большинство из них перенесли болезнь в легкой форме. Однако есть и те, кто с трудом поборол вирус. Как правило, особенно тяжело коронавирусом болеют люди пенсионного возраста.