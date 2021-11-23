От коронавируса за сутки скончались 38 жителей Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 38 человек. По данным на 25 ноября, COVID-19 забрал жизни 24 женщин. Самой молодой из них было 53 года, а самой пожилой - 95 лет. Не стало и 14 мужчин в возрасте от 58 до 92 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция.Растет и число зараженных среди жителей донского региона. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 638 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 172 285 человек. Большинство из них побороли инфекцию. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, вирус забрал жизни 8 540 человек.