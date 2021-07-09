Еще 320 жителей Ростовской области подхватили коронавирус

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 102 729 человек. Из них 320 получили положительные результаты тестов на COVID-19 за сутки с 11 по 12 июля.Среди новых инфицированных 41,2% - молодежь от 18 до 45 лет. На втором месте по количеству зараженных оказались люди от 46 до 65 лет (31,3%). Диагноз подтвердился у пенсионеров от 66 до 79 лет (13,1%) и старше 80 лет (4,4%). Пациентами с коронавирусом стали и дети - 10% несовершеннолетних.Растет и число людей, скончавшихся от последствий опасной инфекции. Как сообщили в региональном правительстве, за последние сутки вирус забрал жизни 20 человек, а общее количество умерших достигло 4 835.