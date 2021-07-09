Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 320 жителей Ростовской области подхватили коронавирус

Еще 320 жителей Ростовской области подхватили коронавирус
В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 102 729 человек. Из них 320 получили положительные результаты тестов на COVID-19 за сутки с 11 по 12 июля.

Среди новых инфицированных 41,2% - молодежь от 18 до 45 лет. На втором месте по количеству зараженных оказались люди от 46 до 65 лет (31,3%). Диагноз подтвердился у пенсионеров от 66 до 79 лет (13,1%) и старше 80 лет (4,4%). Пациентами с коронавирусом стали и дети - 10% несовершеннолетних.

Растет и число людей, скончавшихся от последствий опасной инфекции. Как сообщили в региональном правительстве, за последние сутки вирус забрал жизни 20 человек, а общее количество умерших достигло 4 835.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.