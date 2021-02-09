Коронавирусом заболели еще 347 человек в Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирус подхватили 67 662 человека. Из них 347 заболели COVID-19 за сутки с 10 по 11 февраля.Наибольшее число заболевших составили люди от 46 до 65 лет (136 человек). Диагноз подтвердился у 97 дончан в возрасте от 18 до 45 лет. Пациентами с коронавирусом стали 67 пенсионеров от 66 до 79 лет. Среди пожилых людей старше 80 лет специалисты выявили 23 случая инфицирования. Борьбу с вирусом начали и дети. За последние сутки положительные тесты получили 24 несовершеннолетних.COVID-19 забрал жизни еще 27 человек, а общее количество скончавшихся составило 2 884 пациента ковидных госпиталей. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.