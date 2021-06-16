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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 156 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 156 человек
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 17 по 18 июня медики выявили 156 новых пациентов.

Большинство зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (33,3%). Эта возрастная категория неизменно лидирует по числу заболевших пятые сутки. На втором месте остаются люди от 46 до 65 лет - 32,7%. Среди пенсионеров вирус подхватили 15,4% в возрасте от 66 до 79 лет и 10,9% - старше 80 лет. Диагноз также подтвердился у детей. В числе заболевших оказались 7,7% несовершеннолетних. Всего за период пандемии коронавирусом заболели 97 028 человек.

Увеличилось и количество жертв инфекции. По данным областного правительства, коронавирус забрал жизни еще 12 дончан. Общее число умерших от COVID-19 достигло 4 599 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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