Еще 28 жителей Ростовской области стали жертвами COVID-19. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве 21 августа.Среди них - 16 женщин в возрасте от 42 до 94 лет и 12 мужчин - от 56 до 86 лет. Как сообщают медики, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 5 717 жителей Дона.Процент летальности в Ростовской области поднялся до 4,78%. Донской регион все еще входит в тройку самых опасных областей и краев России. Выше летальность только в Тульской области, 5,22%, и в Краснодарском крае, в котором из 100 человек не справляются с болезнью больше 7 кубанцев.За сутки коронавирусную инфекцию подхватили еще 490 жителей Ростовской области. С начала пандемии число заразившихся дошло до 119 тысяч человек.