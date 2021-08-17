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Ещё 28 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

Ещё 28 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

Ещё 28 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом рассказали в правительстве донского региона 19 августа.

Среди них - 19 женщин в возрасте от 43 до 87 лет и девять мужчин - от 58 до 80 лет. По информации медиков, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии не смог побороть опасный вирус 5 661 житель Ростовской области.

Процент летальности заболевания - 4,77%. Донской регион входит в тройку областей и краев по количеству зараженных. Выше этот показатель только в Тульской области - 5,21% и в Краснодарском крае - 7,56%.

С начала пандемии в Ростовской области заразились больше 118 тысяч человек, в том числе 488 случаев заражения выявлено за последние сутки.

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