Ещё 28 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом рассказали в правительстве донского региона 19 августа.Среди них - 19 женщин в возрасте от 43 до 87 лет и девять мужчин - от 58 до 80 лет. По информации медиков, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии не смог побороть опасный вирус 5 661 житель Ростовской области.Процент летальности заболевания - 4,77%. Донской регион входит в тройку областей и краев по количеству зараженных. Выше этот показатель только в Тульской области - 5,21% и в Краснодарском крае - 7,56%.С начала пандемии в Ростовской области заразились больше 118 тысяч человек, в том числе 488 случаев заражения выявлено за последние сутки.