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Ещё девять жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё девять жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё девять жителей Ростовской области скончались от коронавируса. Об актуальной ситуации с COVID-19 сообщили в правительстве донского региона.

За сутки с 8 по 9 августа не смогли побороть опасную инфекцию семь женщин в возрасте от 59 до 89 лет и два мужчины - 68 и 87 лет. Как сообщают медики, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Летальность болезни на Дону остаётся на отметке 4,7%. Это один из самых высоких показателей во всей России. Выше только в Тульской области и Краснодарском крае. Там этот показатель равен 5,2% и 7,3% соответственно.

Всего с начала пандемии в Ростовской области заразились 113 739 человек, в том числе 478 инфицированных выявлены за последние сутки.

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