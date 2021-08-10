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Ещё 28 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

Ещё 28 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

Ещё 28 жителей Ростовской области скончались от COVID-19. Об актуальной ситуации с коронавирусом сообщили в правительстве донского региона.

За сутки с 11 по 12 августа на Дону опасную инфекцию не смогли побороть ещё 22 женщины в возрасте от 29 до 94 лет и шесть мужчин - от 47 до 89 лет. По данным медиков, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии число жертв вируса нарастающим итогом достигло 5 467 человек.

Около 4,7% от числа инфицированных не смогли побороть опасную болезнь. Ростовская область входит в тройку регионов России с самым высоким процентом летальности. Выше только в Краснодарском крае и в Тульской области. Там процент скончавшихся от заразившихся равен 7,4 и 5,2 соответственно.

Всего с начала пандемии опасную болезнь подхватили больше 115 жителей Дона, в том числе 485 случаев заражения выявлено за прошедшие сутки.

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