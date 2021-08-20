Еще 27 жителей Ростовской области скончались от COVID-19. Данные предоставили в региональном правительстве 23 августа.Это 16 женщин в возрасте от 58 до 103 лет и 11 мужчин - от 47 до 84 лет. Как сообщают медики, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего с начала пандемии в области не смог побороть опасное заболевание 5 771 человек.Процент летальности на Дону вновь стал выше. На 23 августа он составляет 4,79%. Это все еще один из самых высоких показателей по всей России. Реже с болезнью справляются только в Краснодарском крае, там летальность доходит до 7,65%, и в Тульской области, где показатель равен 5,22%.За прошедшие сутки в донском регионе выявили еще 485 новых случаев заражения вирусом. Всего с начала пандемии число заболевших достигло 120 544 человек.