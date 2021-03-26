Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 240 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Еще 240 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
С начала пандемии в Ростовской области COVID-19 подхватили 80 597 человек. Из них 240 заразились за сутки с 29 по 30 марта.

В числе новых инфицированных 84 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 83 заболевших - от 46 до 65 лет, 45 - пенсионеры от 66 до 79 лет, 19 дончан старше 80 лет и девять несовершеннолетних. Молодежь вторые сутки подряд держится на первом месте по количеству новых заболевших. А люди в возрасте от 46 до 65 лет спустились на вторую позицию.

Не уменьшается и число летальных исходов среди пациентов с COVID-19. По информации регионального правительства, за минувшие сутки вирус забрал жизни 20 человек. Всего за период пандемии скончались 3 553 жителя Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.