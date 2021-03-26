Еще 240 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

С начала пандемии в Ростовской области COVID-19 подхватили 80 597 человек. Из них 240 заразились за сутки с 29 по 30 марта.В числе новых инфицированных 84 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 83 заболевших - от 46 до 65 лет, 45 - пенсионеры от 66 до 79 лет, 19 дончан старше 80 лет и девять несовершеннолетних. Молодежь вторые сутки подряд держится на первом месте по количеству новых заболевших. А люди в возрасте от 46 до 65 лет спустились на вторую позицию.Не уменьшается и число летальных исходов среди пациентов с COVID-19. По информации регионального правительства, за минувшие сутки вирус забрал жизни 20 человек. Всего за период пандемии скончались 3 553 жителя Ростовской области.