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Еще 24 человека скончались от COVID-19 в Ростовской области

Еще 24 человека скончались от COVID-19 в Ростовской области

На Дону за сутки коронавирус унес жизни 24 человек. Об этом 17 декабря сообщает региональное правительство.

В регистре умерших на этот раз оказались 12 женщин в возрасте от 51 года до 84 лет и 12 мужчин. Их возраст составил от 62 до 83 лет. Причиной смерти стали хронические заболевания, такие как онкология, ожирение, сахарный диабет и другие. Попадая в организм, коронавирус обостряет уже имеющуюся болезнь.

За сутки еще у 646 жителей Ростовской области подтвердился COVID-19. Среди новых заболевших - преимущественно люди в возрасте от 46 до 65 лет. В общем с начала пандемии в Ростовской области COVID-19 подхватили более 186 тысяч человек. Скончались 9 262 человека, в числе которых и дети.
Фото: Яндекс.Новости
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