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На Дону за сутки COVID-19 унес жизни еще 27 человек

На Дону за сутки COVID-19 унес жизни еще 27 человек

В Ростовской области от коронавируса за сутки умерли 27 человек. Об этом 15 декабря сообщает региональное правительство.

За минувшие сутки скончались 14 женщин в возрасте от 41 года до 83 лет и 13 мужчин. Их возраст составил от 56 до 87 лет. Как правило, причиной смерти становится не сам коронавирус, а хронические заболевания, которые он обостряет. Среди таких болезней - гипертония, онкология, сахарный диабет и другие.

За сутки еще у 649 жителей Ростовской области подтвердился COVID-19. Среди новых заболевших - преимущественно люди в возрасте от 46 до 65 лет.

В стационарах находятся 3 175 человек. Из них в тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, - 311 пациентов.

Всего с начала пандемии в Ростовской области COVID-19 подхватили более 185 тысяч человек. Опасный вирус унес жизни 9 155 человек, среди которых есть дети.
Фото: newsmd.md
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