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Ещё 21 житель Ростовской области скончался от COVID-19

Ещё 21 житель Ростовской области скончался от COVID-19

Ещё 21 житель Ростовской области скончался от коронавируса. Об этом рассказали в донском парламенте 21 июля.

COVID-19 продолжает поражать жителей Дона. За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались 10 женщин в возрастной группе от 48 до 92 лет и 10 мужчин - от 59 до 79 лет. Специалисты сообщают, что все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всего за весь период пандемии в Ростовской области не смогли справиться с опасным вирусом 4 990 человек. Это около 4,7% от общего числа инфицированных. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае этот показатель равен почти 7%. А в Волгоградской области он составляет всего 2,5%.

Всего с начала пандемии на Дону выявили 105 720 человек с положительными тестами на ковид, в том числе 348 заразившихся - за прошедшие сутки. Полную вакцинацию завершили 611 828 жителей области, включая почти 14 тысяч вакцинированных с 20 по 21 июля.

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