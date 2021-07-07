В Ростовской области от коронавируса скончались 18 человек
В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 18 человек. Известно об этом стало 9 июля.
В их числе - 10 женщин в возрасте от 38 до 92 лет и восемь мужчин от 30 до 97 лет. Специалисты сообщают, что все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период пандемии в области с опасной болезнью не смогли справиться 4 774 человека. Это больше 4% от числа всех заболевших. Для примера: в Краснодарском крае тот же показатель почти доходит до 7%, а в Волгоградской области не дотягивает и до 3%.
Напомним, за сутки с 8 по 9 июля в Ростовской области выявили ещё 307 инфицированных коронавирусом. Всего за весь период пандемии число заболевших перевалило за 101 тысячу человек. При этом смогли побороть опасный вирус с момента его появления в регионе 91 359 жителей Дона.
Ранее Rostov.ru сообщал, что в связи с ростом распространения инфекции, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о скором ужесточении противокоронавирусных мер.