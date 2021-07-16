В Ростовской области ещё 20 человек скончались от COVID-19

Ещё 20 жителей Ростовской области скончались от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.За сутки с 19 по 20 июля не смогли побороть опасный вирус ещё 20 человек. В их числе - девять женщин в возрастной группе от 38 до 86 лет, а также 11 мужчин - от 58 лет до 81 года. Специалисты сообщают, что все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.Продолжают бороться за жизни больше 6 тысяч жителей Ростовской области. Более 3 тысяч находятся в стационарах. Из них 283 подключены к аппаратам ИВЛ, включая 32 человек в тяжёлом состоянии.Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 105 372 человека, включая 340 заразившихся за прошедшие сутки. Смогли справиться с вирусом уже 93 967 жителей области.