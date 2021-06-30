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В Ростовской области от коронавируса скончались 12 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались 12 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались ещё 12 человек. Об этом рассказали в правительстве региона 2 июля.

За сутки с 1 по 2 июля в регистре умерших от COVID-19 оказались пять женщин в возрастном промежутке от 60 до 82 лет и семеро мужчин - от 62 до 85 лет. Как сообщают медики, все дончане страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Всего за весь период пандемии в Ростовской области с опасной болезнью не смогли справиться 4 686 человек. В процентом отношении от числа всех заболевших это примерно 4,5%. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае этот показатель равен 6,6%, а в Волгоградской области - 2,4%.

Всего за весь период пандемии на Дону заразились почти 100 тысяч человек. Из них смогли побороть инфекцию 90 242 дончанина, не справились с опасной болезнью 4 686 жителей области.

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