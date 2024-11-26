Жителей Ростовской области осудили за убийство собутыльника

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Двоим мужчинам дали по девять лет «строгача» за убийство собутыльника. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Шокирующий случай произошел в январе 2024 года в Волгодонске. В одной из квартир на улице Гагарина трое мужчин выпивали спиртное. Во время застолья произошла серьезная ссора, которая переросла в драку. Двое из мужчин начали жестоко избивать своего приятеля, нанося удары руками и ногами по всему телу. Не выдержав нападения, несчастный не смог противостоять агрессии. Спустя время от полученных травм он скончался прямо на месте происшествия.В отношении агрессивных мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности».Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, Волгодонской районный суд назначил обоим подсудимым по девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.