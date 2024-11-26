Жителей Ростовской области осудили за убийство собутыльника
Двоим мужчинам дали по девять лет «строгача» за убийство собутыльника. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Шокирующий случай произошел в январе 2024 года в Волгодонске. В одной из квартир на улице Гагарина трое мужчин выпивали спиртное. Во время застолья произошла серьезная ссора, которая переросла в драку. Двое из мужчин начали жестоко избивать своего приятеля, нанося удары руками и ногами по всему телу. Не выдержав нападения, несчастный не смог противостоять агрессии. Спустя время от полученных травм он скончался прямо на месте происшествия.
В отношении агрессивных мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности».
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, Волгодонской районный суд назначил обоим подсудимым по девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.