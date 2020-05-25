Две вспышки коронавируса зафиксированы в социальных учреждениях Ростовской области
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Миллерово.
На Дону зарегистрированы две вспышки заболевания коронавирусом в социальных учреждениях.
Очаги заболевания выявлены в Зверевском психоневрологическом интернате и Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
- В зверевском интернате отобрано 230 проб. Из них 108 – положительных, пять человек госпитализированы, - сообщили в правительстве Ростовской области. – В Миллеровском социально-реабилитационном центре отобрано 77 проб. Из них 16 - положительные, три воспитанника помещены в обсерватор.
В обоих учреждениях предписанием Роспотребнадзора наложен карантин.
Напомним, что ранее вспышка заболевания произошла в Сальском психоневрологическом интернате. По данным на 27 мая, там проведено 1 188 тестов, выявлено 413 положительных результатов. Девять человек госпитализированы.