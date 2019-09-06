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В Ростовской области условный срок получил мужчина, обливший подругу кипятком

В Ростовской области условный срок получил мужчина, обливший подругу кипятком
Обливший подругу кипятком мужчина получил условный срок. О вступившем в законную силу решении 9 сентября рассказали в Целинском районном суде Ростовской области.

Как выяснилось, в феврале 2019 года между ними возник конфликт. Будучи на кухне, мужчина схватил с плиты кастрюлю с кипящим бульоном и вылил на подругу. Женщина получила термические ожоги 2-3-й степеней. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Целинского районного суда. - Его признали виновным и назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.

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