В Ростовской области условный срок получил мужчина, обливший подругу кипятком



Обливший подругу кипятком мужчина получил условный срок. О вступившем в законную силу решении 9 сентября рассказали в Целинском районном суде Ростовской области.



Как выяснилось, в феврале 2019 года между ними возник конфликт. Будучи на кухне, мужчина схватил с плиты кастрюлю с кипящим бульоном и вылил на подругу. Женщина получила термические ожоги 2-3-й степеней. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.



- Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Целинского районного суда. - Его признали виновным и назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.



Приговор вступил в законную силу.