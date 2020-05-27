Дожди с грозами и ветром прогнозируют в Ростовской области на выходных

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В Ростовской области в ближайшие дни сохранится дождливая и ветреная погода.Ночью и утром в субботу, 30 мая, в Ростове прогнозируют сильный дождь. Небольшие осадки будут то идти, то прекращаться в течение всего дня. Ветер усилится до 8-13 м/c, а при грозе порывы будут достигать 15-20 м/с. Днём ожидается 19-21 градус тепла.Воскресенье в донской столице прогнозируется без существенных осадков. Однако ветер не стихнет. Утром и днём ожидаются порывы до 15 м/с. Воздух при этом прогреется до +24 градусов.В Ростовской области в эти дни переменная облачность. В субботу в большинстве районов - кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами - сильные осадки. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.В воскресенье в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный и западный, 6-11 м/с, утром и днём местами порывы до 16 м/с. Ночью температура опустится до +9…+14 градусов, на западе области - до +5. Днём на Дону - 20-25 градусов тепла.