Жители Каменска-Шахтинского просят восстановить заброшенный стадион

Жители Каменска-Шахтинского обратились в Donday с просьбой обратить внимание на заброшенный стадион в микрорайоне Заводском.

Ранее это был популярный спортивный объект, где проводились футбольные матчи и турниры, собирая подростков и жителей других городов области. Сейчас же стадион превратился в пустырь, поросший деревьями, с разрушенными трибунами и заброшенным футбольным полем. Остались лишь старые металлические конструкции, издали напоминающие ворота.

Этот стадион был построен еще в 1960-х годах и последние 10 лет не используется. В микрорайоне проживают около 8 900 человек, и здесь нет ни одного стадиона для занятий спортом и игры в футбол.

Жители обратились в администрацию города с просьбой привести стадион в порядок. Однако оказалось, что этот крупный объект, который ранее собирал множество молодых спортсменов, не числится в реестре муниципального имущества, и на его содержание выделять средства не планируют.

В администрации города Каменска-Шахтинского подтвердили, что стадион отсутствует в официальных документах.

Единственное, что остаётся молодежи, — попытки использовать это пространство в условиях отсутствия других площадок.

Это единственная спортивная площадка в микрорайоне. В отчаянии жители решили обратиться к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой обратить внимание на проблему.
Фото: Соцсети
