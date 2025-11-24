В Ростове на предстоящей рабочей неделе температура опустится до +10 градусов

Фото: нейросеть

В донской столице на новой рабочей неделе похолодает до +10 градусов. Об этом сообщает «Яндекс.Погода».В понедельник, 24 ноября, днём воздух прогреется до +13 градусов, ночью температура опустится до +10. Ветер слабый, до 3 метров в секунду.Во вторник, 25 ноября, днём будет солнечно, температура составит +10 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов. Ветер западный, до 2 метров в секунду.В среду, 26 ноября, днём температура опустится до +8 градусов, будет пасмурно. Ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду.В четверг, 27 ноября, днём появится солнце, температура поднимется до +12 градусов. Ночью похолодает до +8. Ветер восточный, до 2 метров в секунду.В пятницу, 28 ноября, снова будет пасмурно. Днём температура составит +11 градусов, ночью опустится до +8. Ветер слабый, до 2 метров в секунду.