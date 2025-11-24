Мать и дочь пострадали в ДТП с автобусом в Аксайском районе

Фото: Соцсети

В Аксайском районе Ростовской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали мать и дочь. Авария произошла 23 ноября.Предварительно недалеко от поселка Красный Колос столкнулись Лада Гранта и общественный транспорт маршрута "Новочеркасск-Ростов". Вероятной причиной стал густой туман и плохая видимость на проезжей части.Как уточнили в МБУ АР УПЧС, в результате травмы получила 23-летняя девушка и несовершеннолетняя дочь. Их доставили в больницу.