Мать и дочь пострадали в ДТП с автобусом в Аксайском районе

В Аксайском районе Ростовской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали мать и дочь. Авария произошла 23 ноября.

Предварительно недалеко от поселка Красный Колос столкнулись Лада Гранта и общественный транспорт маршрута "Новочеркасск-Ростов". Вероятной причиной стал густой туман и плохая видимость на проезжей части.

Как уточнили в МБУ АР УПЧС, в результате травмы получила 23-летняя девушка и несовершеннолетняя дочь. Их доставили в больницу.
Фото: Соцсети
