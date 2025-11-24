Ростовская ГБСМП ищет патологоанатомов, которые проведут 400 вскрытий за месяц

Фото: ГБСМП

Городская больница скорой медицинской помощи в Ростове на улице Евдокимова ищет организацию по проведению посмертных патолого-анатомических вскрытий. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.ГБСМП ищет патологоанатомов на проведение 400 посмертных патолого-анатомических исследований: 200 третьей и 200 четвертой категории сложности.Патолого-анатомическое вскрытие третьей степени сложности - это вскрытие тела человека, у которого уже был поставлен диагноз при жизни. Например, это может быть связано с болезнями сердца, сосудов, кишечника, почек, легких, мозга или нервной системы.Патолого-анатомическое вскрытие четвертой степени сложности - это вскрытие тела новорожденного, который умер при родах или вскоре после них. Также это вскрытие тел людей, у которых было несколько серьезных заболеваний одновременно.Больница выделяет на эти манипуляции 3,9 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств ОМС.Имя подрядчика станет известно 1 декабря. Выполнить 400 вскрытий медикам нужно будет до 31 декабря.