Донской футболист Денис Глушаков впервые показал лицо младшей дочери
Футболист из Ростовской области Денис Глушаков поделился трогательной фотографией с младшей дочкой. Спортсмен опубликовал снимок на своей странице в инстаграм 7 октября.
На фото полузащитник московских «Химок» держит на руках малышку Милу и целует ее в щечку. Это первый снимок, на котором видно лицо ребенка.
- Сегодня младшей доченьке 7 месяцев, - написал Глушаков. - Знакомьтесь: Мила Денисовна.
Футболист упомянул свое отбытие из сборной России из-за травмы. Он добавил, что в такие непростые моменты, вернувшись домой, в очередной раз понял, как важна поддержка и теплота семьи.
- Футбол - это жизнь. Семья - это счастье. Будем работать дальше и становиться только сильнее, - добавил полузащитник.
Напомним, почти трехмесячная Мила - уже третья дочь известного футболиста. У Дениса есть еще две дочери от первого брака с дончанкой Дарьей Глушаковой, который закончился громким разводом и несколькими судебными заседаниями. В 2020 году спортсмен начал встречаться с Ксенией Коваленко - футболисткой ЦСКА.