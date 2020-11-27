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Донской футболист Денис Глушаков показал, как тренируется на улице

Донской футболист Денис Глушаков показал, как тренируется на улице
Футболист из Ростовской области и игрок «Химок» Денис Глушаков показал, как поддерживает спортивную форму. Соответствующее фото 33-летний спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

На кадре показана площадка, расположенная на природе возле деревьев. На ней есть все, чтобы готовиться к матчам: удобное покрытие, гантели и штанги. Неизвестно, сам ли Глушаков создал этот тренажерный зал. Однако, судя по всему, он часто там занимается спортом.

- Учитель физкультуры всегда говорил, что лучше тренироваться на свежем воздухе, - написал футболист под фотографией. - Стараюсь следовать его заветам.

Подписчики в большинстве своем оказались довольны необычными тренировками Глушакова. Многим не понравились цвета одежды спортсмена. Мол, красно-синий ему не очень идет, а лучше всего смотрелся желто-синий – намек на футбольный клуб «Ростов».

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