Донской футболист Денис Глушаков опубликовал трогательное фото с женой и новорожденной дочкой

Футболист из Ростовской области Денис Глушаков поделился трогательным фото с женой и маленькой дочкой. Снимок спортсмен опубликовал на своей странице Инстаграм 1 июня.На фото полузащитник «Химок» держит на руках дочь Милу. Супруга - футболистка Ксения Коваленко, - нежно прижимается к мужу. Пара счастливо улыбается на камеру. А вот лица малышки не видно - родители закрыли его смайлом. Вероятно, чтобы недоброжелатели не сглазили ребенка.Под снимком Глушаков поздравил подписчиков с международным Днем защиты детей.Напомним, почти трехмесячная Мила - уже третья дочь известного футболиста. У Дениса есть еще две дочери от первого брака с дончанкой Дарьей Глушаковой, который закончился громким разводом и несколькими судебными заседаниями.После судебных тяжб спортсмену удалось обрести счастье с Ксенией Коваленко. Пара начала встречаться в 2020 году, а вскоре и узаконила отношения. Новая супруга Дениса - футболистка ЦСКА. На ее счету достижения не только в карьере спортсменки, но и в других сферах жизни. Так, Ксения вошла в ТОП-100 самых сексуальных девушек планеты в 2014 году. В 2019 приняла участие в съемках фильмах «Нефутбол», а в 2021 - стала мамой.