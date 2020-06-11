Донской футболист Денис Глушаков поделился трогательным фото с дочкой

Известный футболист, уроженец донского региона Денис Глушаков поделился трогательным фото с дочкой. Снимок спортсмен опубликовал у себя в микроблоге.В кадре любящий отец держит младшую дочь на руках. Малышка трепетно обнимает отца и целует его в щеку. У подписчиков снимок вызвал волну умиления. Многие отметили, что младшая дочурка очень похожа на Дениса.Напомним, Денис Глушаков подал на развод со своей женой Дарьей в 2018 году. После расторжения брака суд оставил экс-жене недвижимое имущество, на которое изначально претендовал футболист. Дарья также осталась недовольна вынесенным решением. Она посчитала, что суд незаконно оставил Глушакову её стоматологическую клинику, а также не учёл при распределении средств 200 миллионов рублей, которые он успел вывести со счетов.