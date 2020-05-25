Донской футболист Глушаков показал архивное фото из 90-х

Футболист из донского города Миллерово Денис Глушаков поделился фото, которому уже более двух десятков лет. На снимке 11-летний спортсмен играет в футбольную видеоигру «ФИФА-98» с другом.Мальчишки увлечены виртуальным футболом на приставке. Знаменитая «сонька» была практически несбыточной мечтой каждого ребенка в те времена. Видимо, кто-то из родственников спонтанно решил запечатлеть юных футболистов в момент игры.– Сколько лет прошло, а мало что меняется. Футбол - круглые сутки. «ФИФА-98», легендарная, – ностальгирует Глушаков. – Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное – здоровье людей, чтобы без риска для болельщиков на стадионе.Один из подписчиков Дениса узнал себя на фото. Остальные вспоминают, как гоняли с ним мяч по двору.Сегодня донской футболист Глушаков играет за грозненский «Ахмат». Спортсмен присоединился к клубу летом 2019 года. До этого Денис пять лет выступал за «Спартак», провел в составе «красно-белых» 173 матча и забил 23 мяча.