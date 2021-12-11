Донского экс-депутата Латышева после скандала с золотым унитазом исключили из партии
Бывшего депутата Поляковского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области исключили из партии «Единая Россия». Об этом сообщили на портале «ЕР» 13 декабря.
Напомним, Виталия Латышева подозревают в хищении денег, выделенных из бюджетных средств на отдых детей из малообеспеченных семей. Сам экс-депутат якобы является руководителем одного из таких лагерей. На кадрах, облетевших Сеть, видно, что бывший чиновник жил небедно. В доме Латышева оказались позолоченные люстры, лепнина, камин, несколько статуй, бассейн и многие другие атрибуты роскошной жизни.
Следствие пока выясняет причастность бывшего депутата к хищению денег. Уголовное дело на него ещё не завели. После публикаций в СМИ члены партии заявили, что пристально следят за развитием ситуации. В случае подтверждения факта незаконных действий он будет исключен из партии.
Через несколько дней на сайте партии появилось сообщение о том, что Виталий Латышев исключен из «Единой России».
- Президиум регионального политсовета руководствовался многочисленными резонансными материалами об инкриминируемых Виталию Латышеву действиях и несоблюдением им этических норм, обязательных для членов партии, - сказано в сообщении.