Арестованного главу Аксайского района временно исключат из партии «Единая Россия»
Главу Аксайского района Виталия Борзенко, арестованного на два месяца, исключат из партии «Единая Россия». На основании устава партии членство чиновника приостановят до рассмотрения судом уголовного дела.
Борзенко задержали утром 12 апреля в санатории Кисловодска. Главу подозревают в превышении должностных полномочий, организации ОПС и мошенничестве. Вечером 13 апреля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил главу в СИЗО на два месяца.
По версии правоохранителей, с 2000-го по 2021 год чиновник был участником ОПС, в которую также входили двое братьев-бизнесменов – Эдуард и Вадим Бабаевы, а также их отец Карим. Виталий Борзенко совместно с Каримом, Эдуардом и Вадимом Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.
Эдуарда Бабаева заключили под стражу на два месяца 13 апреля. Местонахождение его отца и брата пока не известно.