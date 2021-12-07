Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Доме бывшего депутата из Ростовской прошли обыски

В Доме бывшего депутата из Ростовской прошли обыски

В доме бывшего депутата Поляковского сельского поселения Ростовской области прошли обыски. Фотографии с момента проверки в особняке Виталия Латышева облетели все популярные соцсети 9 декабря.

Правоохранители пришли в дом экс-чиновника для того, что бы проверить его причастность к похищению денежных средств, которые были выделены из бюджета на отдых детей из малообеспеченных семей. На кадрах видны позолоченные люстры, лепнина, камин, несколько статуй, бассейн и многое другое, что говорит о том, что Латышев явно не бедствует. Однако причастен он похищению денег или нет установить следствие, ведь уголовного дело в отношении него не завели.



Отметим, что Латышев является также предпринимателем. Он руководит такими организациями как :ООО Пансионат «Дмитриадовский», ООО Пансионат «Орленок» и ООО ДОК «Солнечная поляна».
Фото: т-м канал Че по Ростову
1 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.