В Доме бывшего депутата из Ростовской прошли обыски

Фото: т-м канал Че по Ростову

В доме бывшего депутата Поляковского сельского поселения Ростовской области прошли обыски. Фотографии с момента проверки в особняке Виталия Латышева облетели все популярные соцсети 9 декабря.Правоохранители пришли в дом экс-чиновника для того, что бы проверить его причастность к похищению денежных средств, которые были выделены из бюджета на отдых детей из малообеспеченных семей. На кадрах видны позолоченные люстры, лепнина, камин, несколько статуй, бассейн и многое другое, что говорит о том, что Латышев явно не бедствует. Однако причастен он похищению денег или нет установить следствие, ведь уголовного дело в отношении него не завели.Отметим, что Латышев является также предпринимателем. Он руководит такими организациями как :ООО Пансионат «Дмитриадовский», ООО Пансионат «Орленок» и ООО ДОК «Солнечная поляна».