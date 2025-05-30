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Больше 15 тысяч школьников пишут ЕГЭ по русскому языку в Ростовской области

Больше 15 тысяч школьников пишут ЕГЭ по русскому языку в Ростовской области
В Ростовской области 30 мая тысячи выпускников пишут ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

На экзамен пришли около 15,8 тысячи выпускников. Им нужно выполнить 27 заданий и написать сочинение за 3,5 часа.

Чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 балла. Для аттестата с отличием необходимо набрать 70 баллов и выше. Для поступления в вуз нужно набрать 36 баллов.

Результаты ЕГЭ выпускники узнают не позднее 13 июня.
Фото: Правительство РО
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