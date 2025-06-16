Собаку с множественными переломами спасают ветеринары из Ростовской области

Фото: приют Феникс

В Ростовской области ветеринарные специалисты борются за жизнь собаки, получившей серьёзные травмы. Информацию об этом предоставил портал DonDay, ссылаясь на данные приюта для животных "Феникс".Истощённое животное, которое в приюте прозвали Шоколадка, нашли неравнодушные жители Азова. Собака заметно хромала и выглядела очень слабой.По словам представителей приюта, несколько месяцев назад её, исхудавшую и с редкой шерстью, видели возле магазина "Светофор", расположенного на объездной дороге. Собака боялась людей и избегала общения, но нашлись те, кто проявлял заботу, кормил её и предлагал лекарства.Недавно в приют поступило сообщение о сбитой собаке рядом с одним из крупных магазинов. Животное было крайне измождено и сильно хромало.Собаку поймали и срочно отвезли в ветеринарную лечебницу. Ветеринары и сотрудники приюта были шокированы увиденным. Рентгеновские снимки показали множественные переломы костей по всему телу, в том числе переломы обеих бедренных костей, а также артроз коленных и локтевых суставов. В приюте отметили, что левая лапа уже неправильно срослась, поэтому собака не могла ею пользоваться.Выяснилось, что несколько месяцев назад Шоколадка уже попадала под колёса автомобиля. Несмотря на прошедшее время, состояние животного не улучшилось. Сотрудники приюта также получили информацию о том, что собаку могли отравить.-Сейчас Шоколадка находится на лечении в клинике "Феникс". Мы проводим оценку её состояния и перспектив выздоровления. Необходимо сделать расширенный анализ крови для выявления возможных хронических заболеваний, а также получить консультацию хирурга по вопросу восстановления двигательной активности левой лапы, – сообщили представители "Феникса".