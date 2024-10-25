В Москву отправили обгоревшую при пожаре в Сальске собаку

Фото: DonDay

Обгоревшую собаку из Сальска отправили на лечение в клинику Москвы. Об этом сообщает издание DonDay.Пес пострадал в пожаре неподалеку от Сальска. Жители села Екатериновка 30 сентября в лесополосе обнаружили бедное животное с двумя щенками. Люди решили обратиться за помощью к хозяйке местного приюта Юлии Адимовой.Когда я приехала забирать Хвостика, то была шокирована, рассказывает Юлия. - У собачки кожа обгорела до сухожилий и костей. Ее лапы начали гнить и в ранах завелись опарыши. Личинки заживо ели животное. Не раздумывая, я забрала Хвостика к себе домой.Почти месяц женщина сама и с помощью врачей пыталась вылечить животное. Она ездила в различные ветеринарные клиники в области на процедуры. Также дома ежедневно обрабатывала Хвостику раны. Врачи посоветовали Юлии отправить животное на реабилитации в клинику в Москве.Я связалась с волонтером из Москвы. Уже в эту среду, 23 октября, мы отправили Хвостика на зоо такси в столичную клинику, - рассказывает владелица приюта.Юлии очень тяжело далось расставание с собачкой. Она уже так сильно привыкла к ней, что женщине хотелось плакать от долгой разлуки.Я каждый день кормила ее из ложечки,меняла повязки и обрабатывала раны, носила ее на руках, - рассказывает Юлия. - Я очень сильно переживаю и скучаю по ней. Но я уверена, что в Москве ее быстро поставят на ноги.В столичной клинике Хвостику провели срочную операцию, ей сняли обгоревшую кожу и наложили бинты. Из-за сильных болей, бедное животное находится под сильнодействующими обезболивающими и седативными препаратами.В ближайшие дни собаку обследует офтальмолог. Из-за пожара у нее обгорела роговица, поэтому один глаз никак не реагирует на раздражители, а второй лишь частично. Вероятнее всего Хвостик останется слепым, если выживет.