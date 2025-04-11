Фото: Юлия Адимова

Донские ветеринары объяснили, почему у кота из Сальска отсутствовали глаза. Об этом сообщила Юлия Адимова, возглавляющая местный приют для животных, порталу DonDay.Некоторое время назад в Сальске на улице нашли кота с серьезной патологией – отсутствием глаз. Первоначальная версия предполагала акт насилия над животным, поскольку вместо глаз наблюдались лишь пустые глазные впадины.Животное незамедлительно доставили в ветеринарную клинику, где ему провели хирургическое вмешательство по закрытию глазниц.Как уточнила Юлия, ветеринарный врач заверил, что глаза коту не были удалены насильственным путем.По информации от руководителя приюта, причиной потери зрения стало осложнение, спровоцированное герпесвирусной инфекцией.Так как кот был бездомным, своевременная медицинская помощь не была оказана. В результате из-за длительного течения острой инфекции, глаза подверглись деструкции.Юлия поделилась информацией, что снятие швов запланировано на 22 апреля. Сейчас кот находится на временном содержании в любящей семье, где ему обеспечивают должный уход.