Донские синоптики прогнозируют конец бабьего лета



В последний день недели в Ростовской области ожидается похолодание сразу на 9 градусов. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.



В пятницу и субботу температура воздуха составит +27 градусов. По прогнозам синоптиков, небо будет облачным, но без осадков. Дождь ожидается в воскресенье.



После самых теплых дней начавшейся осени, 5 и 6 октября, жителей Дона ждет резкое изменение погоды. 7 октября столбики термометров опустятся до +15 градусов днем. На будущей неделе ростовский регион ждет лишь похолодание.



В последний рабочий день недели жителям области, имеющим чувствительность к изменениям магнитного поля, следует быть осторожнее. Специалисты утверждают, что 4 октября оно будет неустойчивым.