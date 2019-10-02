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Донские синоптики прогнозируют конец бабьего лета

Донские синоптики прогнозируют конец бабьего лета
В последний день недели в Ростовской области ожидается похолодание сразу на 9 градусов. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

В пятницу и субботу температура воздуха составит +27 градусов. По прогнозам синоптиков, небо будет облачным, но без осадков. Дождь ожидается в воскресенье.

После самых теплых дней начавшейся осени, 5 и 6 октября, жителей Дона ждет резкое изменение погоды. 7 октября столбики термометров опустятся до +15 градусов днем. На будущей неделе ростовский регион ждет лишь похолодание.

В последний рабочий день недели жителям области, имеющим чувствительность к изменениям магнитного поля, следует быть осторожнее. Специалисты утверждают, что 4 октября оно будет неустойчивым.

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