Похолодание и пасмурную погоду прогнозируют на этой неделе в Ростовской области



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Солнечные и тёплые выходные в Ростовской области сменятся пасмурной и прохладной погодой.



Во вторник, 10 марта, на Дону - облачная, с прояснениями, погода, ветер восточный и юго-восточный, 6-11 м/с. Днём в Ростове - до 16 градусов тепла, в области - до +12…+17, по югу – до +22 градусов. Местами порывы ветра будут достигать 14 м/с.



В среду в Ростове ожидается усиление ветра до 16 м/с. Температура ночью - до +6…+8 градусов, днём - около +14…+16 градусов.



В Ростовской области в этот день местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Воздух прогреется до +12…+17 градусов, на юге и востоке области – до +22 градусов.



12 марта в Ростове и области ожидается небольшой дождь. Температура при этом понизится до +13…+15 градусов в донской столице и до +12…+17 градусов – по области, на юге региона – до +19 градусов.



В последний рабочий день недели погода будет облачной, с прояснениями. Осадков не ожидается.