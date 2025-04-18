Донские энергетики перейдут на повышенный режим работы на майских праздниках

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В период майских торжеств электроснабжающие организации Ростовской области перейдут на усиленный график работы. Об этом проинформировали в областном правительстве.В ходе совещания оперативного штаба, посвященного безопасности энергоснабжения, было объявлено о переходе донских энергетиков в режим повышенной готовности на время майских выходных. Подчеркивается, что будут сформированы дежурные команды и определены ответственные специалисты для быстрого реагирования на возможные аварийные ситуации.