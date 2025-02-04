Донских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Фото: правительство РО

В Ростовской области из-за непогоды энергетические предприятия перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщили на сайте донского правительства.С вечера 3 февраля все организации в сфере энергетики в регионе приведены в состояние повышенной готовности. К аварийно-восстановительным работам привлечена 71 бригада, состоящая из более чем 210 человек и 73 единиц техники.Из-за обильного снегопада в Ростовской области были зафиксированы отключения электричества в 41 населенном пункте. Наибольшее количество проблем со светом возникло в Ростове-на-Дону и Батайске, а также в Азовском, Матвеево-Курганском, Аксайском, Мясниковском, Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском, Миллеровском и Кашарском районах.